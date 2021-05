PS5: il DualSense cambia pelle! Annunciate due nuove colorazioni

Da quando PlayStation 5 fu annunciata quasi un anno fa, una moltitudine di giocatori si è subito domandata se avremmo visto diverse colorazioni del DualSense. La risposta è sì, e a confermare il tutto è stata la stessa Sony qualche istante fa con l’annuncio ufficiale di due nuove versioni del nuovo pad di PS5. Come era facile immaginare, quindi, anche la nuova generazione PlayStation potrà contare su una serie di pad dai diversi colori.

L’annuncio è stato pubblicato sui maggiori canali di comunicazione targati PlayStation, e ci mostrano per la prima volta quelle che saranno le due nuove versioni del DualSense di PS5. A differenza del design classico bianco e nero, Sony ha deciso di commercializzare come prime versioni alternative due pad dai colori che riprendono i temi dell’universo e le galassie, con un DualSense che si chiama Cosmic Red e il secondo Midnight Black.

Se per la versione Cosmic Red ritroviamo un dualismo di colori tra il rosso e il nero, con quest’ultimo già presente nel design base, la versione Midnight Black tinge completamente di nero il DualSense, ricordando molto da vicino il caro “vecchio” DualShock 4 che abbiamo imparato ad amare e conoscere durante la scorsa generazione PlayStation. La versione nera, in particolare, fu molto richiesta dai fan, tanto che ci furono anche delle versioni fan-made che hanno fatto il giro del web poco dopo il primo annuncio del DualSense.

Your first look at Cosmic Red and Midnight Black, two upcoming colors for the DualSense wireless controller: https://t.co/UDw2Uo48EQ pic.twitter.com/WOHtIO4FNl

— PlayStation (@PlayStation) May 13, 2021