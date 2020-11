PS5: il DualSense è facile da riparare? Nuovo teardown ce lo svela

Il DualSense, il nuovo controller di PS5, è una delle più grandi innovazioni della console Sony PlayStation. Il feedback aptico che sostituisce la vecchia semplice vibrazione, i grilletti adattivi programmabili, il touchpad di dimensioni maggiori e la forma rifinita sono molto interessanti ma, esattamente, come funzionano? Come sono stati creati? E quanto sono facili da riparare? A rispondere a queste domande ci pensa un noto canale YouTube, TronicsFix.

Nel video che potete trovare qui sotto, infatti, TronicsFix esegue un completo teardown del DualSense di PS5, mostrandoci ogni dettaglio su come smontare il controller e analizzando la qualità di ogni componente.

Prima di tutto, ci mostra i primi passaggi per smontare il DualSense e accedere alla parte interna. La prima parte da scollegare è la scocca nera, che permette di accedere a due viti. Andando avanti velocemente, al minuto 2:20 possiamo vedere il DualSense confrontato con il DualShock 4 di PS4. Con una rapida occhiata è facile notare le differenze di forma e dimensioni.

La batteria è più grande, i motori del feedback aptico del DualSense sono, ovviamente, più complessi e interessanti rispetto al quelli della vibrazione del DS4. TronicsFix smonta anche la scheda madre e fa un rapido confronto tra le due, notando come il DualSense disponga di chip più grandi, necessari chiaramente per controllare tutte le tecnologie interne, più elaborate.

Una parte molto interessante si trova al minuto 9:20. TronicsFix scollega i grilletti adattivi e ci mostra ogni loro componente. L’esperto sottolinea come siano realizzati in formato modulare e quanto sia facile estrarre le singole parti per sostituirle.

Una volta smontato, inoltre, il grilletto adattivo è facilmente confrontabile con gli L2 ed R2 del DualShock 4. Il controller PS5 è ovviamente molto più avanzato. Sony ha infatti puntato molto su queste novità in fase di campagna pubblicitaria, sottolineandone l’unicità e la qualità.

I nostri primi test con il controller DualSense sono positivi, grazie anche all’ottimo Astro’s Playroom. Diteci, cosa ne pensate del video di teardown?