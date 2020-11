PS5, il Dualsense ha una funzione inedita in un titolo

Le sorprese ancora non sono finite vero? Dato che ormai la PS5 è già disponibile in alcuni mercati, moltissimi utenti si stanno divertendo a rigiocare alcuni titoli della precedente generazione anche sulla nuova “nata” di Sony. Nello specifico sembra che un utente abbia scovato una funzione inedita all’interno di Resident Evil 3. Sembra infatti che durante la sua avventura si sia accorto della presenza di una luce diversa all’interno del nuovo pad, la vita di Jill e del personaggio che si comanda sembra sia visibile all’interno della lucina presente intorno al touchpad del Dualsense.

Cosi come potete vedere all’interno del tweet in questione, che vi abbiamo linkato all’interno della notizia, sembra che alcuni studi abbiano implementato alcune funzioni inedite anche all’interno dei titoli che vanno soltanto in modalità retrocompatibilità. Ovviamente ci dobbiamo sicuramente aspettare che la maggior parte delle software house, soprattutto quelle più grandi e con tanti milioni di copie vendute, vorranno sicuramente provare le nuove peculiarità del controller ideato da Sony per questa generazione.

Found a nice little element today to Resident Evil 3 on PS5. Your controller turns more bloody with the lights as you get hurt and goes back to green as you heal! pic.twitter.com/5Abbrwk5RX

— DreamcastGuy Is Reviewing EVERYTHING (@DreamcastGuy) November 13, 2020