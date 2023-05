Come saprete, a partire da oggi è cominciata la Amazon Gaming Week, ovvero una settimana di offerte che il popolare store sta dedicando esclusivamente al mondo del gaming, con sconti provenienti da molti dei principali brand del mercato, e relativi a prodotti come videogame, ma anche e soprattutto accessori.

E poteva mancare all’appello Sony? Ovviamente no! Ed ecco che, infatti, tra le varie offerte dedicate a PS5, vi segnaliamo la presenza (per altro graditissima) di uno sconto del 21% sullo splendido pad DualSense di PlayStation 5, qui nella sua apprezzatissima colorazione “Midnight Black”, e così disponibile a soli 69,99€ invece del prezzo originale di 89,00€.

Si tratta indubbiamente di una buona opportunità, specie considerando che questa particolare colorazione non solo è leggermente più chiara di quella standard, nel bianco caratteristico della console, ma è anche da tempo molto volatile sugli store, visto che il ripristino delle disponibilità di PS5 ha anche comportato un aumento assurdo nella richiesta degli accessori.

Bello, insomma, che il pad in colorazione nera sia tornato non solo disponibile, ma addirittura a prezzo scontato, specie considerando che si tratta di una delle colorazioni preferite dai fan, per ovvi motivi.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto! Inoltre, non dimenticate che proprio in queste ore, sono anche attive le imperdibili offerte della Amazon Gaming Week, con tanti sconti dedicati proprio al mondo dei videogame, e relativi accessori!

