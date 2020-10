PS5: il DualSense nero esiste? Nuove foto sembrano confermalo

Da quando è stata presentata PS5 e il nuovo controller DualSense, molti appassionati hanno iniziato a chiedersi se avremmo mai visto diverse edizioni di console e pad di colori differenti. Anche se al momento Sony non ha ancora chiarito questa questione, non è la prima volta che in rete appaiono immagini riguardanti versioni alternative del DualSense. Se in molti casi si tratta di foto ritoccate, la più recente sembra invece suggerire che esista un controller completamente nero.

Nelle nuove immagini, pubblicate da diversi utenti su Twitter, si può chiaramente vedere un controller DualSense nero. A quanto sembra, queste foto sono state scattate dalla Federal Communications Commission degli Stati Uniti. Non è la prima volta che un controller di PS5 totalmente nero spunta online, ma come fatto notare da uno degli utenti di Twitter, queste immagini mostrano un DualSense che presenta anche i tasti neri per combaciare al design.

Oltre al colore differente, il DualSense protagonista di queste immagini non presenta un abbinamento di due colori come nel caso del controller ufficiale presentato da Sony. Mentre manca ovviamente ancora un chiarimento da parte della compagnai giapponese, è stato confermato nei giorni scorsi che solamente in territorio americano gli accessori di PS5 cominceranno ad essere venduti a partire dal 30 ottobre; due settimane prima del lancio USA.

Anche in Italia sembra che gli accessori della nuova console Sony potrebbero arrivare prima di PS5, ma non si ha ancora una certezza definitiva. Quel che sappiamo è che PlayStation 5 da noi uscirà non prima delò prossimo 19 novembre. Cosa ne pensate di queste nuove foto che ritraggono un possibile DualSense di colore nero? Credete che ci saranno diverse edizioni del nuovo controller di PS5? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.