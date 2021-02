PS5: il nuovo aggiornamento risolve un bug odiato

Lo scorso novembre abbiamo potuto assistere al lancio di PS5, la nuova console di casa Sony. Nonostante il periodo non certo eccelso e la mancata disponibilità di unità nel mondo, le vendite sono schizzate alle stelle. Proprio in queste ore infatti l’azienda nipponica ha rivelato i dati delle vendite, con oltre 4,5 milioni di unità vendute nel mondo che se, unite a quelle di PS4, parliamo di ben 103,7 milioni di unità software. Calcolando la pandemia da coronavirus che ha colpito il mondo inter, sono certamente dei risultati da lodare.

Purtroppo l’azienda nipponica si trova in difficoltà con la produzione di console consapevole della carenza di unità nel mondo ed è per questo che ha promesso l’arrivo di 3 milioni di unità entro il 31 marzo 2021. In attesa di novità a riguardo, Sony ha appena reso disponibile l’aggiornamento 20.02-02.50.00 della sua console che risolve un fastidioso bug. Come già noto dagli utenti, effettuando l’upgrade di un titolo PS4 il software installava entrambe le versioni, occupando spazio inutilmente. Grazie a questo update potrete dire addio al problema in quanto la console installerà soltanto la versione aggiornata.

Il peso si aggira intorno a 1gb ed oltre a questo non sembrerebbe esserci altro da segnalare al momento. Si vociferava che tale update potesse addirittura diminuire ulteriormente il rumore delle ventole della PS5, ovviamente il tutto sarà da verificare nei prossimi giorni. Si tratta a tutti gli effetti del primo update del 2021, Sony ha dichiarato nelle settimane passate che sta lavorando assiduamente per migliorare l’esperienza di PlayStation 5 in futuro.

Avete scaricato l’aggiornamento? Cosa vorreste vedere in futuro? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il futuro di PS5, che sulla carta pare essere davvero radioso.