Come ben sappiamo, il nuovo PS Plus per PS5 e PS4 includerà anche una selezione di giochi appartenenti alle vecchie console PlayStation. Pur non essendo ancora stata annunciata la libreria di titoli a disposizione degli utenti, l’ente di classificazione dei videogiochi della Corea del Sud potrebbe aver svelato l’arrivo della saga di Syphon Filter nel catalogo del servizio.

Al momento i giochi della serie esaminati dalla board corenana sono quattro: Syphon Filter, Syphon Filter 2, Sypon Filter: Dark Mirror e Syphon Filter: Logan’s Shadow. Tutti e quattro i giochi sono stati sviluppato da Bend Studio (quando era conosciuta come Eidetic) e pubblicati per le vecchie console Sony, ovvero PlayStation 1, PlayStation 2 e PlayStation Portable. All’appello mancherebbero il terzo capitolo, Omega Strain e Combat Ops, ma non è escluso che possano essere presi in considerazione successivamente. Al momento sono anche gli unici titoli appartenenti alle vecchie console e ai vecchi franchise valutati dal board della Corea del Sud, elemento che aumenta le speculazioni in merito.

Siamo ancora nel campo dei rumor e delle indiscrezioni, ma appare chiaro che i motivi che hanno spinto Sony a chiedere una classificazione dei quattro giochi non siano troppo distanti da un’aggiunta nel catalogo del nuovo PS Plus per PS5 e PS4. Un’altra ipotesi potrebbe essere una sorta di collection, ma considerati i piani del colosso nipponico in merito alla retrocompatibilità è molto più probabile che i giochi saranno inseriti nel catalogo dei classici del nuovo servizio Sony.

Dopo mesi di rumor, speculazioni e movimenti “strani” da parte del colosso nipponico, il nuovo PS Plus è stato annunciato alla fine di marzo 2022 e il suo arrivo è previsto per questa estate. Al momento Sony ha solamente annunciato i prezzi e le caratteristiche dei tre tier di abbonamento, senza però entrare nel dettaglio dei giochi disponibili. Trovate tutte le informazioni in merito visitando questo indirizzo.