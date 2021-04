PS5: il nuovo tripla A di Remdey sarebbe un’esclusiva PlayStation

Remedy Entertainment è attualmente al lavoro su ben cinque giochi (di cui una probabile esclusiva PS5), affidati a quattro team diversi: lo ha confermato lo stesso CEO della software house, Tero Virtala, sulle pagine di GameIndustry. Virtala ha prima parlato di Vanguard, un corposo multigiocatore cooperativo che punta a sfidare le convenzioni ed a creare una nuova generazione di esperienze social e multiplayer, per poi confermare quanto sopra specificato. Ecco quanto riportato dal sito:

“Al momento, Remedy ha quattro squadre impegnate in cinque giochi. Il team di Control, oltre ai port, si appresta a lavorare sul prossimo grande titolo dello studio. Un secondo team sta lavorando al progetto multiplayer cooperativo Vanguard, mentre un terzo sta lavorando a due progetti non annunciati per console e PC, finanziati da Epic Games. Il quarto team sta lavorando con Smilegate alla campagna per giocatore singolo che verrà utilizzata sia in Crossfire X che in Crossfire HD (solo per il mercato cinese)“.

Ma il nuovo grande progetto della compagnia sarà un’esclusiva Sony? Ad alimentare quella che al momento è una semplice voce di corridoio, è stata Claire Bromley, global external producer di PlayStation. Bromley, ha condiviso link contenenti annunci di lavoro presso Remedy sui suoi profili, così come post di audio designer, comunications director e del COO Christopher Schmitz. Insomma, proprio come fece con Housemarque durante lo sviluppo di Returnal, o con Sumo Digital durante lo sviluppo di Sackboy. Il titolo tripla A degli sviluppatori di Control, quindi, potrebbe essere esclusiva PS5 (temporale o permanente).

Vi invitiamo, ovviamente, a prendere con le pinze quanto riportato, in quanto potrebbe rivelarsi falso. Non ci resta che attendere novità da parte di Sony e dalla stessa software house. Come sempre, noi di Game Division vi terremo informati a riguardo. Nel frattempo, potrete dare uno sguardo ai nuovi titoli gratuiti che arriveranno su PlayStation Now: cliccate qui per scoprirli!