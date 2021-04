PS5: Il packaging della console è completamente riciclabile

A 6 mesi dal lancio di PS5 sono già innumerevoli le notizie che siamo riusciti ad apprendere sulla console di nona generazione Sony. Ora, grazie ad un interessante, e davvero inaspettato, aggiornamento pubblicato ieri sul blog istituzionale di Sony Interactive Entertainment scopriamo una novità su PlayStation 5, o meglio, sul packaging con cui viene messa in vendita la console della compagnia giapponese.

Come viene dichiarato da Kieren Mayers, Director of Environment & Technical Compliance, Sony Interactive Entertainment negli ultimi anni ha compiuto numerosi progressi nella direzione del riciclaggio, e non a caso la confezione di PlayStation 5 cela un aspetto diverso rispetto ai precedenti packaging. Sono stati implementati, ad esempio, una serie di passaggi per diminuire l’uso della plastica negli imballaggi.

I materiali utilizzati per il packaging della console PS5 e l’imballaggio degli accessori sono progettati per essere completamente riciclabili e, a seconda del prodotto, il packaging di ogni PlayStation 5 ha una percentuale plastic free compresa tra il 93 e il 99%. Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare, Sony Interactive Entertainment ha imlpementato una serie di miglioramenti per raggiungere i propri obiettivi di riciclaggio.

Infine, nel 2021, in Europa Sony Interactive Entertainment testerà l’inclusione del polipropilene riciclato dai rifiuti post-industriali nelle confezioni delle copie di gioco fisiche. Sony Interactive Entertainment continuerà a studiare tecniche per ridurre l’uso della plastica negli imballaggi e nei propri prodotti, nonché cercherà di prendere in considerazione alternative alla plastica in accordo con le nuove linee guida globali per la progettazione di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, sviluppate e implementate con il coinvolgimento attivo degli ingegneri progettisti, del marketing e dei team operativi.