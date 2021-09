PS5: il papà di Mortal Kombat sogna il ritorno di un’esclusiva poco amata

Nella lunga storia di PlayStation ci possiamo trovare una serie di franchise e IP davvero meravigliose e che hanno contribuito a plasmare la storia del videogioco. Non tutte le esclusive che abbiamo visto e giocato nel corso di tutte le generazioni PlayStation, però, hanno saputo ottenere il successo di massa, con alcuni titoli che hanno lasciato perplessi i molteplici appassionati. Ora che PS5 è tra di noi da quasi un anno c’è molta curiosità su quelle che potranno essere le esclusive in arrivo da qui al prossimo futuro sulla console Sony.

Sicuramente qualche novità esclusiva la scopriremo proprio questa sera durante il nuovo evento PlayStation Showcase, dove Sony ha promesso di mostrarci una parte del futuro di PS5. Proprio per questo gli appassionati in queste ore sono in fermento per scoprire quali novità arriveranno da qui ai prossimi mesi. Tra questi giocatori c’è anche un fan speciale che sognerebbe il ritorno di un’esclusiva PlayStation non proprio amata.

Si tratta di Ed Boon, lo storico creatore della saga di picchiaduro Mortal Kombat, il quale, all’interno di un suo recente tweet, ha espresso il desiderio di vedere un secondo gioco della saga PlayStation All Stars Battleroyale. Il titolo era un brawler in salsa Super Smash Bros ma con i personaggi iconici delle saghe PlayStation, e non solo che, nel corso della generazione PS3 e PS Vita aveva colpito in negativo gli appassionati.

Difficile dire se Sony è davvero interessata nel riportare in auge un brand crossover come quello di PlayStation All Stars Battleroyale, ma di sicuro sappiamo che Ed Boon sarebbe in prima linea per un secondo titolo di questa bistrattata saga che conta, ad oggi, solamente un capitolo.