PS5: il prezzo sarà di 450€ in Italia?

Sony proporrà PS5 a un prezzo competitivo? Vediamo quali sono gli ultimi rumor legati al costo della nuova console della casa giapponese.

Di mese in mese le chiacchiere sulla next-gen non accennano a diminuire e, per quanto vi sia interesse per le specifiche tecniche e per i giochi in arrivo, ciò che più calamita l’attenzione del pubblico è il prezzo. Poco tempo fa abbiamo scoperto che MediaMarkt Svezia ha fissato un preorder a 950€ per PS5, un valore unicamente scelto come placeholder. Non era però la prima volta in cui si parlava di cifre esagerate per la console di casa Sony. Il noto analista Michael Patcher ha affermato, per quanto in tono scherzoso, che non capisce come la console possa costare meno di 800 dollari, considerando le componenti che pare montare.

Secondo altri analisti però, supportati da recenti rumor, il colosso giapponese potrebbe optare per 499 dollari come prezzo di partenza in Nord America. Al cambio, in Italia la console costerebbe 450€ circa, o poco meno. Sappiamo bene, però, che spesso il passaggio dollaro-euro viene fatto 1:1 e quindi PS5 potrebbe costare ben 499€.

Si tratta comunque di soli rumor, che vengono controbilanciati da chi crede che Sony non voglia correre rischi con il lancio, memore di quanto avvenuto con PS3, e punti quindi a 399 dollari al D1. Come ben sappiamo i guadagni in ambito videoludico non derivano dall’hardware ma dai videogiochi e, in particolar modo, dai servizi: Sony potrebbe quindi proporre un prezzo aggressivo per affermarsi sul mercato rapidamente.

Per il resto, dobbiamo ancora scoprire qual è il periodo di uscita di PS5: tutti puntano alla fine del 2020, ovvero in contemporanea di Xbox Scarlett. Le ultime indiscrezioni affermano che Sony sta organizzando un nuovo PlayStation Meeting per il febbraio 2020, in cui verrà mostrata la console insieme a Ghost of Tsushima. Inoltre, si parla di un nuovo State of Play per The Last of Us 2, questo novembre. Lo ripetiamo, si tratta solo di speculazioni: potremo scoprire se sono veritiere nelle prossime settimane.

Questa sera, invece, avremo modo di scoprire le ultime novità su Death Stranding, tramite l’Opening Night Live della Gamescom 2019: trovate gli orari e i giochi confermati nel nostro articolo dedicato.