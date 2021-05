PS5: il PSVR 2 supporterà il 4K e avrà vibrazioni nel casco, primi indizi

Diversi mesi fa Sony, completamente a sorpresa, ha rivelato la coppia di controller che affiancherà l’esperienza VR di prossima generazione Sony. Il PSVR 2 è ormai stato annunciato ufficialmente dall’azienda nipponica, testimoniando come voglia puntare forte sulla tecnologia per la realtà virtuale. Questo accessorio dovrebbe risultare nettamente migliore del suo predecessore con caratteristiche inedite che andranno a braccetto con la potenza di PS5.

Nonostante Sony al momento non abbia dichiarato nulla nelle ultime settimane, UploadVR avrebbe pubblicato un report su PSVR 2. Sembra infatti che il portale abbia ricevuto dei dettagli inediti dalla stessa Sony che ci teniamo ovviamente a segnalarvi. Nonostante non siano arrivate dichiarazioni ufficiali da parte dei canali social della società giapponese, sembra che la fonte sia comunque affidabile. Ciononostante vi invitiamo come di consueto a prendere tali informazioni con le dovute pinze al momento.

Partiamo subito con la notizia più succosa emersa, vale a dire il supporto per la risoluzione 4K (4000×2040, 2000×2040 per singolo occhio), e l’introduzione di un sistema avanzato di Eye Tracking realizzato con l’obiettivo di migliorare l’area di visione, una delle pecche del visore di casa Sony proposto nella scorsa generazione. Sembra inoltre che il nuovo casco disponga di una serie di caratteristiche pensati per offrire la stessa sensazione del feedback aptico proposto con il DualSense di PS5.

Se la notizia fosse davvero concreta si tratterebbe di un accessorio ricostruito a doc che riproponga quasi tutte le caratteristiche offerte da PS5 stessa. Come detto in precedenza, non trattandosi di un canale ufficiale, rimane ancora molto astratta come idea e rimane plausibile che si possa trattare di un “semplice” brevetto, che si unisce ai tanti registrati nelle ultime settimane. Per ogni eventuale conferma o informazione aggiuntiva vi invitiamo, come di consueto, a seguire le nostre pagine.