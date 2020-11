PS5: il supporto al VRR arriverà con un aggiornamento del firmware

Con l’uscita di PS5 è iniziata ufficialmente la nona generazione videoludica. Ma se pensavate che tutte le informazioni necessarie sarebbero uscite prima del 19 novembre 2020 – il giorno dell’uscita ufficiale della console in tutto il mondo – vi sbagliavate. In una lista di FAQ ufficiali che riguardano PS5, compare anche una voce che riguarda il supporto al VRR.

Per chi non lo sapesse, “VRR” è la sigla di “Variable Refresh Rate” che indica il tasso di aggiornamento dinamico dell’immagine di uno schermo. Più è alta la frequenza di refresh e maggiore è la stabilità delle immagini. Questa è una caratteristica importante per i videogiocatori, perché consente ai televisori compatibili di regolare la frequenza di aggiornamento in base all’output del gioco, il che significa che i balbettii tipicamente associati alle fluttuazioni del framerate possono essere in gran parte eliminati.

Sony, però, ha dichiarato che il supporto al VRR verrà aggiunto con un futuro aggiornamento del firmware e vale la pena ricordare, come scritto prima, che sarà necessario un televisore compatibile per trarne pieno vantaggio. “L’hardware PS5 supporta il VRR tramite HDMI 2.1” come si può leggere sul sito ufficiale di PlayStation. “Dopo un futuro aggiornamento del software di sistema, i possessori di PS5 potranno utilizzare la funzione VRR dei televisori compatibili quando giocano a titoli che supportano il VRR“. Queste dichiarazioni di Sony, però, hanno preoccupato un po’ i fan, perché si dice espressamente: “giochi che supportano il VRR“, quando molti davano per scontato che questa sarebbe stata una funzionalità di default a livello di sistema.

Questa non sarebbe la prima volta che Sony, con le sue dichiarazioni, abbassa le aspettative dei fan in merito alla tanto ricercata PS5. E voi, siete soddisfatti di questa console? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti qui sotto. Come sempre, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative ai prossimi titoli in uscita per PS5 e Xbox Series X.