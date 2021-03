PS5: importare i salvataggi da PS4 è un delirio, giocatori infuriati

I primi mesi di vita di una nuova console si sa, non sono mai tutto rosa e fiori. C’è da mettere in conto una libreria di nuove uscite non proprio così folta, ma anche approcciarsi a una serie di problematiche che vanno limate nel tempo con vari aggiornamenti di sistema. Come se non bastasse, PS5 ha subito un lancio non così ricco di scorte, problema che ha portato a una scarsissima reperibilità della console next-gen in tutto il mondo.

A quanto pare, però, c’è un’altra problematiche che sta dando diversi grattacapi ai possessori di PS5. Importare i dati di gioco da PS4 alla nuova console Sony non è così semplice ed immediato come si auguravano gli appassionati. Proprio per questo molti giocatori in queste ore stanno segnalando sui social di essere particolarmente indisposti a causa della situazione relativa al passaggio dei salvataggi tra le due console Sony.

In particolare, il vaso di pandora è stato scoperchiato di recente dalla versione next-gen di Marvel’s Avengers. Proprio a causa di ciò, un gran numero si giocatori stanno definendo frustrante il processo di migrazione dei salvataggi da PS4 a PS5, poiché ritengono che al momento attuale sia decisamente troppo macchinoso e complicato. La console Sony mette a disposizione ben due metodi per il trasferimento dei propri dati: uno dedicato all’utilizzo del cloud, ma esclusivo agli abbonati al servizio PS Plus, e un secondo metodo accessibile a tutti che richiede l’utilizzo di una chiavetta USB o dispositivo d’ archiviazione.

Ouff. I wish your team made this clear before. I deleted the PS4 version to make space for the PS5 version. Had no idea I needed to keep the PS4 version and update it. Thought the cloud save feature on PS5 would just work. 😬😬😬 — Nnamz (@NnamzYT) March 18, 2021

Per ovviare a questa problematica emersa maggiormente con Marvel’s Avengers, Square-Enix ha consigliato di utilizzare un terzo metodo risolutivo, ma anche in questo caso alcuni giocatori hanno fatto notare come la questione non era stata affatto chiara fin dall’inizio, tanto che c’è qualcuno che ha pensato di dover cancellare la versione PS4 del titolo per il corretto trasferimento dei dati.