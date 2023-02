Se siete ancora alla ricerca di una PS5, il momento perfetto è finalmente arrivato: eBay ha lanciato un’offerta ottima, che vi permetterà di acquistare la console di Sony nella versione con disco, insieme a una copia di God of War: Ragnarok, a soli 619,90€!

Considerando che il prezzo di listino del bundle PS5 + God of War: Ragnarok è 879,90€, si tratta di uno sconto del 30%, che vi permetterà di risparmiare ben 260,00€. Molto probabilmente le scorte disponibili andranno esaurite in men che non si dica, quindi vi invitiamo ad approfittarne subito per non perdere la fantastica occasione.

God of War Ragnarock

L’offerta di eBay è validissima non solo perché vi permetterà di portarvi a casa una PS5 a un prezzo ottimo, ma anche di avere God of War: Ragnarok, uno dei titoli più acclamati del 2022, nonché esclusiva Sony che vi assicurerà ore e ore di divertimento nelle terre Norrene. Vestirete infatti i panni di Kratos che, accompagnato dal figlio Atreus, dovrà esplorare nove regni vasti e originali, affrontando svariate tipologie di nemici provenienti dalla mitologia.

Trattandosi della versione di PlayStation 5 con il lettore disco potrete non solo acquistare tutti i nuovi titoli in versione fisica, che diciamolo, ha sempre il suo fascino, ma anche utilizzare tutti i videogiochi di PS4. La console è dotata infatti di retrocompatibilità, quindi potrete recuperare tutti i titoli della vecchia generazione, sfruttando però il potentissimo hardware della next-gen di Sony.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Vi ricordiamo poi che, oltre alla possibilità di acquistare PS5 su eBay, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, la desideratissima console in bundle.

