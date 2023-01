Aggiornamento ore 9:40: è stato rilasciato un terzo bundle, che vede la console dotata di lettore disco abbinata a God of War Ragnarök in formato fisico.

Siete in cerca di una PlayStation 5? In questo preciso istante, Amazon ha rilasciato non uno, ma ben due bundle relativi alla console di ultima generazione del produttore nipponico. Uno riguarda il modello standard con FIFA 23, l’altro riguarda invece il modello Digital con God of War: Ragnarok.

Entrambi i titoli sono digitali, il che significa che saranno riscattabili tramite codice, che vi arriverà via mail. Un’occasione unica quella pubblicata dal colosso dell’e-commerce, che si è messo in scia alle tante occasioni rilasciate la scorsa settimana da parte di vari shop, a conferma di come la disponibilità di PS5 sia molto più elevata rispetto ai mesi scorsi. Niente sovrapprezzi ovviamente, pertanto siate veloci nel scegliere il bundle più adatto a voi e completare l’acquisto.

Vi ricordiamo che PS5 vanta CPU, GPU e SSD molto potenti, pensati appositamente per permettere prestazioni mai viste prima su una console, che si traduce in un livello di realismo senza precedenti. Il merito è anche ai raggi di luce simulati singolarmente in Ray Tracing, così da creare ombre e riflessi realistici nei giochi supportati.

