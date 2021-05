PS5, in sviluppo più di 20 titoli next-gen

Sembra che ci siano delle belle nuove notizie per chi ha voglia di mettersi in gioco con nuovi titoli oltre quelli che sono stati annunciati fino ad ora. Ormai durante la seconda metà dell’anno come è consueto le aziende si lasciano andare sempre di più a dire qualcosa in più rispetto a quella che è la loro strategia per il futuro. D’altronde Giugno sta quasi arrivando, l’E3 anche se in forma digitale è sempre più vicino e anche Sony con la sua PS5 vorrà ancora una volta confermare la sua poliedricità nella sua proposta commerciale.

All’interno di un’intervista rilasciata per Wired Hermen Hulst si è “lasciato sfuggire” che sono in lavorazione circa 25 titoli di nuova generazione. Di questi ovviamente non si sa quali siano esclusive o third party, la cosa che più ci sorprendere è sapere che circa la metà di questi sono completamente nuove IP. La grandezza delle esclusive degli studi Playstation è ormai accreditata. Con Returnal abbiamo potuto saggiare il grande passo avanti di qualità di Housemarque, mentre con il prossimo arrivo di Ratchet & Clank, Insomniac ci ha mostrato un titolo di nuova generazione che mette davvero a frutto la potenza dell’hardware di PS5.

E’ vero, si parla sempre di titoli e di cosa sono in grado di fare sulle console di nuova generazione, ma ci sono ancora migliaia di giocatori che non riescono ad acquistare una console a causa dello shortage dei componenti. Questa situazione in realtà si sta rivelando più che drammatica e molti pensano che possa durare ancora per molto, se non per tutto l’anno.

D’altra considerazione invece è lo stesso Jim Ryan che si vede più che fiducioso nel cercare di risolvere la situazione nell’immediato cercando di spingere quanto più possibile la macchina operativa di Sony e portare PS5 nelle case di tutti i giocatori che la desiderano. La console d’altronde è in testa alle classifiche di vendita ed è diventata la console venduta più rapidamente di sempre!