PS5 in vendita da GameStop a partire da questo pomeriggio

GameStop torna a colpire, mettendo nuovamente in vendita le PlayStation 5. Tra la versione fisica e quella digitale, il celebre negozio, nel corso dei mesi, ha sempre cercato di fornire delle scorte delle console quando possibile, che dopo quasi un anno rimangono ancora incredibilmente difficili da trovare. Ebbene, oggi stesso sul sito di GameStop sarà possibile nuovamente accaparrarsi una PS5: vediamo che tipo di console sarà disponibile e a partire da che ore si potrà acquistare.

L’ultima offerta di GameStop comprendeva la PlayStation 5 Digital Edition, ossia la versione della console non dotata di lettore Blu-Ray, al contrario di quella standard. La console in questione era accompagnata anche da un abbonamento e tre accessori a scelta, e il costo complessivo di tutto il pacchetto era esattamente di 569,98 euro. Non si hanno ancora informazioni concrete al riguardo, ma stando a questi dati si può ipotizzare che anche questo pomeriggio verrà riproposto lo stesso bundle.

Potremo avere maggiori informazioni al riguardo a partire dalle 16:00 sul canale Twitch di GameStop, orario che potrebbe corrispondere anche a quello in cui le PlayStation 5 saranno disponibili per la vendita. Consigliamo caldamente, quindi, di partecipare alla trasmissione non appena inizierà, per non perdervi alcun aggiornamento sull’inizio della vendita e sui dettagli riguardo il tipo di offerta che verrà proposto.

Non rimane che aspettare e sperare di riuscire ad accaparrarsi una delle console che verranno messe a disposizione sul sito prima che finisca nuovamente la scorta. Ad ogni modo, sappiamo per certo che GameStop ed altri negozi online continueranno a creare situazioni del genere, fino a quando tutti i fan di PlayStation riusciranno ad avere la console che cercano di ottenere da ormai moltissimi mesi.