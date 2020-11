PS5: influencer rivende quella donata da Sony per 1300€, è polemica

Ormai sono passati diversi giorni dal lancio di PS5, alcuni fortunati sono riusciti a prenotarla grazie ai primi stock dei mesi scorso, portando inevitabilmente la console di casa Sony ad esaurire il tutto nel giro di poche ore. Negli scorsi giorni è arrivata la possibilità per altrettanti fortunati di accaparrarsene una, ovviamente non con poche difficoltà. Insomma, sembrerebbe che la nona generazione sia partita col botto in tutti i sensi, con una Domanda enorme rispetto alle unità messe a disposizione dall’azienda nipponica. Tutto normale comunque, anche con la sua “rivale” americana è successa la stessa cosa.

Nelle scorse settimane però si è creato un vero e proprio polverone per le PlayStation 5 regalate a noti influencer, è successo in Italia come è successo da tante altre parti nel mondo. La cosa ha creato non poco malumore, attaccando la maggior parte di queste celebrità. Nel Regno Unito, come è successo qua da noi, le cose non vanno tanto meglio, anzi se non peggio. James Taylor, divenuto famoso per un reality chiamato Made in Chelsea ha ricevuto una console dall’azienda nipponica, come da prassi per la campagna marketing. Il ragazzino non solo non ha apprezzato il regalo, ma peggio l’ha rivenduta per 1200 sterline (1300 euro), facendo di conseguenza la cresta infischiandosene della situazione attuale.

Questo particolare atteggiamento ha dato fastidio agli utenti inglesi, specie alla luce del fatto che l’influencer non pare aver bisogno di denaro, in quanto si è visto spesso a bordo della sua Ferrari e pare possedere anche un aereo privato. Taylor ha sempre disprezzato PS5, affermando più volte di preferire PS4. Sicuramente un gesto di generosità sarebbe stata la scelta migliore, ma del resto non tutti possiedono un cuore d’oro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Conoscevate questo "influencer" inglese?