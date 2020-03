PS5: potenza di 13 TeraFLOPS? Un insider dice la sua

Ebbene si, oggi è il grande giorno di PS5. Proprio ieri il profilo Twitter ufficiale di PlayStation Europe ha annunciato una diretta alle ore 17:00 in cui verrà svelata l’architettura della console next gen. Nonostante manchino diverse ore, ovviamente il web ha cominciato a speculare sulla sua presunta potenza. L’ipotesi più gettonata del momento è la potenza, che, secondo alcune teorie supererebbe quella di Xbox Series X con 13 TeraFLOPS.

Per chi non è proprio avvezzo al termine proviamo a spiegare l’abbreviazione di FLOPS. Questa sta per FLoating point Operations Per Second indicando quindi quante “operazioni in virgola mobile“, metodo di elaborazione dei dati usato da un processore per compiere operazioni matematiche, è in grado di eseguire in un secondo. Quindi per TeraFLOPS si intende la capacità di un componente che sia una CPU o una GPU di eseguire mille miliardi (tera) di operazioni in virgola mobile per un secondo.

CAN’T WAIT to know more about #PS5 👀

Hearing a few possibilities. PS5 is around 9TF Navi ✅ PS5 is 9.2TF Navi. Another 4TF GCN for HW back compat ✅ PS5 is 11TF ✅ PS5 SSD is better as we expected.

Either way, if PS5 GPU is more powerful than #XboxSeriesX, ill take the L 👍 pic.twitter.com/C5lT7kA1Fi — DEALER (@Dealer_Gaming) March 18, 2020

Nonostante molti insider affermerebbero che la potenza sia superiore a Xbox Series X c’è chi, come l’insider Dealer Gaming che dichiarerebbe il contrario. Secondo lui la potenza si aggirerebbe intorno ai 9/11 TFLOPS leggermente al di sotto dei 12 della console di Microsoft. Una terza possibilità riguarda la possibilità di raggiungere i 13 su PS5 suddivisi tra una GPU Navi da 9.2 TFLOPS e un secondo hardware con architettura GCN 4 TFLOPS, quest’ultimo dedicato esclusivamente alla retrocompatibilità superando così, sebbene di poco, anche i 13. L’insider, infine, ha affermato che l’SSD sarà migliore del previsto. Ovviamente si tratta di rumors e non c’è nulla di ufficiale, ma tra poche ore scopriremo veramente quanto sarà potente la console di casa Sony e se riuscirà a rivaleggiare le caratteristiche di Xbox Series X.

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete che PS5 sia più potente di Xbox Series X? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo infine di rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti la nuova console di casa Sony.