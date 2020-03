PS5: ecco l’interfaccia utente della console next-gen immaginata da un fan

Febbraio è finito e, a contrario di quanto suggerivano i rumor, Sony non ha condiviso informazioni su PlayStation 5. Il reveal della console è quindi ancora al centro dei pensieri dei fan che, dopo quanto mostrato da Microsoft, iniziano a spazientirsi. Il colosso giapponese ha chiaramente una propria strategia e non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni. Nel frattempo, possiamo scoprire quanto ideato da un fan: un’interfaccia utente next-gen per PS5.

Potete vedere quanto creato nel video qui sotto, condiviso tramite Reddit. La struttura di questa interfaccia utente è stata ideata a partire da quella PS4, evolvendola però in modo molto interessante. Infatti, a partire dalla lista dei giochi (catalogabili anche per genere) è possibile aprire un sotto menù che mostra varie informazioni come il numero di ore giocare, il peso occupato, gli add-on posseduti e il numero di amici che lo possiedono.

La parte più interessante, però, è la possibilità di avviare il gioco a partire da un salvataggio specifico: si eliminerebbe quindi la necessità di entrare nel gioco e scegliere il salvataggio corretto. Come già detto, si tratta di un’idea di un fan, ma si tratta di un lavoro di alta qualità.

Se l’interfaccia finale si rivelasse simile a quanto mostrato in questo video, non ne saremmo delusi onestamente. Voi cosa ne pensate? Secondo voi si tratta di un elemento importante, oppure la gestione dei menù è qualcosa di secondario per la vostra esperienza di gioco quotidiana?