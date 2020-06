PS5: l’interfaccia sarà più veloce e diversa rispetto a PS4

La scorsa settimana si è tenuto l’evento Sony dedicato a PS5 nel quale abbiamo potuto ammirare una prima line up della console next gen e, finalmente, anche il suo design decisamente più”minimale” rispetto alle precedenti macchine. Una scelta davvero coraggiosa che però sembrerebbe aver colpito in positivo il cuore dei videogiocatori vista la reazione del popolo di internet. Nonostante il mistero della console sia stato ormai svelato, manca da capire il prezzo di questa ma sopratutto come sarà l’interfaccia ed il menù.

Matt MacLaurin, VP della sezione UX Design di PlayStation ha potuto rispondere ad alcune domande sul suo profilo Linkedin parlando principalmente dell’interfaccia di PS5. A proposito ha dichiarato che “rappresenterà un vero miglioramento rispetto all’UI di PS4″ grazie sopratutto all’introduzione di concetti di design diversi rispetto alla precedente console. L’interfaccia inoltre dovrebbe essere anche decisamente molto più veloce, a tal proposito MacLaurin ha dichiarato quanto segue.

“Abbiamo cambiato praticamente tutto e solo pochi pixel sono in comune con la versione PS4. Abbiamo lavorato per migliorare l’esperienza utente e rendere molto più veloce la visualizzazione e l’apertura delle singole voci.” Affermazioni che sicuramente fanno salire l’interesse da parte di tutti, tra l’altro attuando una filosofia nettamente diversa da quella di Microsoft visto che l’azienda con sede a Redmond ha deciso di riprendere l’interfaccia di Xbox One rendendola “solamente” più veloce. Tale dichiarazione è stata confermata da Tom Warren di The Verge aggiungendo inoltre che ci saranno altri miglioramenti nei prossimi mesi, compreso l’arrivo di una nuova app per lo Store.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi di scoprire il menù e l’interfaccia di PS5? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti PS5 ed i giochi in uscita prossimamente.