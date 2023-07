Durante il Comic-Con di San Diego è avvenuto un momento importante per gli appassionati di Spider-Man. Il team di Insomniac Games ha infatti annunciato un bundle esclusivo con una console PS5 a tema Marvel’s Spider-Man 2.

Il design, che cattura perfettamente l’atmosfera di Marvel’s Spider-Man 2, è stato pensato con i colori nero e rosso, simboli di Venom e Spider-Man. Il team di sviluppo ha voluto riflettere l’intensità del simbionte e il suo potere di cambiare forma.

La copertura frontale della console PS5 offre l’idea dei “tentacoli” del simbionte che si avvicinano minacciosamente all’icona di Spider-Man, intenzionati a consumare l’ultimo brillante tocco di rosso rimasto. Sul retro della console, invece, il simbionte si è completamente fuso con l’iconica icona bianca di Spider-Man dell’Advanced Suit

“È stato fantastico collaborare con i team di Insomniac Games e Marvel per creare questo nuovo look per la console PS5 e il controller DualSense”, ha dichiarato Jacinda Chew, Senior Art Director. “Abbiamo voluto catturare l’essenza del simbionte e la sua potenza travolgente attraverso un design che riflettesse la minaccia che i giocatori dovranno affrontare in Marvel’s Spider-Man 2.”

Il bundle PS5 Console – Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition sarà disponibile in quantità limitate, quindi è molto probabile che gli appassionati dovranno affrettarsi per assicurarsi questo pezzo unico. Rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni riguardo alla data di lancio e alla disponibilità di prenotazioni, perché questa è un’opportunità da non perdere per tutti gli appassionati dell’Uomo Ragno.