PS5: la console potrebbe essere grande il doppio di PS4 PRO

Con l’avvicinarsi dell‘evento di giovedì 4 giugno, dove verranno presentati i primi giochi totalmente next-gen, cominciano a emergere informazioni su quello che potrebbe essere il design definitivo di PS5.

Secondo una voce di corridoio proveniente da un sito russo e riportata poi su ResetEra, PlayStation 5 potrebbe essere addirittura grande il doppio di PlayStation 4 PRO, quindi decisamente grossa a livello di dimensioni, ma quantomeno con un’estetica più tradizionale e meno PC-like rispetto a Xbox Series X. Il tanto atteso design non dovrebbe essere stato ancora mostrato e di conseguenza tutti i leak passati dovrebbero essere totalmente fasulli.

Secondo la fonte del sito russo – uno sviluppatore che sta già lavorando sulla console – PS5 avrebbe un’estetica unica e mai vista prima e con una caratteristica molto particolare che non è stata ancora svelata, neanche tramite leak. Si parla di una console larga, simmetrica e arrotondata negli angoli, oltre a essere – come abbiamo già detto – molto grande.

Oltre a questo si vocifera che potrebbe avere un sistema di dissipazione rivoluzionario e una silenziosità senza eguali. Tutto questo soprattutto per cercare di mantenere le altissime frequenze della GPU costanti, così da poter spingere sul lato grafico dei giochi.

Non sappiamo se giovedì prossimo tutte queste informazioni verranno confermate, anche perché non è detto che la console venga mostrata, ma sicuramente qualche informazioni in più verrà data. Come sempre vi invitiamo a farci sapere che cosa ne pensate, se preferireste una piattaforma più particolare come quella di Xbox Series X o preferireste rimanere nel classico come una PS4 PRO più grande, fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che potrete seguire l’evento di giovedì sul nostro canale Twitch, magari prendendo parte alla maratona che abbiamo ideato solo per voi. L’appuntamento è per il 4 giugno alle ore 22:00 per l’evento PS5 dedicato interamente ai giochi.