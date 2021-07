PS5: la guida su come installare e spostare i giochi su memoria SSD M.2

Giusto questa mattina Sony ha annunciato che è in arrivo un nuovo aggiornamento firmware che permetterà agli utenti PS5 di poter espandere la memoria SSD interna della console. Ad accompagnare l’annuncio, la compagnia nipponica ha pubblicato una serie di informazioni aggiuntive sul sito ufficiale di PlayStation. Tra queste informazioni si possono trovare alcune cose molto utili, come una piccola guida su come installare e spostare i vari giochi e applicazioni sulla memoria SSD M.2.

Come sottolinea anche Sony in via ufficiale, questa funzione verrà prima resa disponibile solamente per gli utenti in una versione beta, e poi sarà rilasciata al pubblico in un secondo momento non ancora meglio specificato. Se si andrà ad installare una memoria SSD M.2 in una console su cui non è installato il software di sistema beta, dovrete innanzitutto rimuovere l’SSD M.2 prima di poter aggiornare il software di sistema di PS5,

È importante utilizzare solo una memoria SSD M.2 supportata dalla console Sony per espandere lo spazio di archiviazione di PS5. Assicuratevi quindi di utilizzare un SSD M.2 che soddisfi i requisiti necessari. Per sapere quali sono supportati potete tranquillamente fare affidamento al sito ufficiale di PlayStation, all’interno del quale è stata inserita un’intera sezione esplicativa che mette in evidenza quali modelli di SSD M.2 sono supportati da questa funzione ancora in versione beta.

Per andare ad installare e spostare i vari giochi (o applicazioni) sull’SSD M.2, dovete seguire questi semplici passaggi:

Recatevi nella home dei vostri giochi e selezionate Libreria dei giochi Evidenziate i dati che desiderate spostare, poi premete il pulsante Opzioni, e quindi selezionate Sposta giochi e app. Quando utilizzate sia un’unità SSD M.2 che un’unità di archiviazione estesa USB, basta andare alla scheda “Elementi che si possono spostare nella scheda Archiviazione SSD M.2.” Seleziona tutti gli altri giochi e app che desideri spostare e seleziona Sposta.

Fatto questo, potete anche controllare lo spazio a vostra disposizione andando a visitare l’impostazione M.2 SSD Storage.