PS5: la larghezza di banda HDMI 2.1 è limitata a 32 Gbps

Con l’arrivo di PS5 anche nel resto del mondo è finalmente iniziata la nona generazione videoludica, che si prospetta molto appagante e promettente relativamente all’esperienza offerta al grande pubblico. Già dai primi giorni sul mercato, non mancano i video di approfondimento sull’argomento. Il canale YouTube HDTVTest, infatti, con un video dedicato si è occupato di mostrare nel dettaglio l’analisi dell’uscita HDMI 2.1 della PS5, che rappresenta l’ultimo standard disponibile per i cavi video, in grado di supportare definizioni molto elevate, come il 4K/120 Hz fino a 8K/120 Hz.

Da questa fonte emerge che la larghezza della banda dati per l’HDMI 2.1 di PS5 è limitata a 32 Gbps, mentre il massimo raggiungibile è di 48 Gbps. Com’è spiegato nel video: “Abbiamo analizzato l’uscita HDMI 2.1 sulla console Sony PS5 (Playstation 5) e abbiamo scoperto che la larghezza di banda massima che può fornire a 4K a 60Hz o 4K a 120Hz è di 32 Gbps, che è inferiore alla banda di Xbox Series X che raggiunge i 40 Gbps“.

HDTVTest è un canale YouTube da considerare affidabile, in quanto già in passato aveva comunicato che il lettore Blu-ray di Xbox Series X non supporta il Dolby Vision, HDR10+ e True Black e non sbagliava. In questo senso, la performance di Xbox Series X risulta decisamente più in linea con gli standard relativi alla quantità di dati ricevuti dagli attuali TV che supportano l’HDMI 2.1. HDTVTest specifica altresì che con 32 GBps si va inevitabilmente incontro a delle limitazioni, poiché i valori di HDR a 10 bit in 4: 4: 4 con il massimo campionamento del colore non sono possibili su PS5, che non raggiunge i 40 Gbps necessari.

Al momento, sono pochi i contenuti visualizzabili in 4K a 120 Hz con HDR a 10-bit, ma è comunque doveroso segnalare questa limitazione. Secondo alcuni, si potrebbe trovare un rimedio mediante un aggiornamento del software, ma è comunque da dimostrare. La storia infinita e mille dubbi che ruotano attorno all’HDMI 2.1 di PS5 avrà sicuramente dei risvolti, vi terremo aggiornati.