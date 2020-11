PS5: lancio stratosferico, battuto il D1 di PS4 nel Regno Unito

PS5, uscita in Europa lo scorso 19 novembre 2020, ha registrato un nuovo record nel Regno Unito superando le vendite al lancio di PS4, la console di scorsa generazione targata Sony. I dati arrivano da VGC che ha indicato il superamento delle 250.000 unità vendute in 48 ore da PS4 al suo debutto nella regione. Superato, quindi, anche il numero di unità vendute da Xbox Series X|S, corrispondente a circa 155.000 unità nel primo giorno (dati di VGC).

Dei numeri da far rabbrividire ma, nonostante tutto, in Inghilterra il lancio della console è stato difficoltoso: console sold-out ovunque e privati che hanno rivenduto la next-gen di Sony a prezzi stratosferici. Famoso è il caso di un gruppo di utenti che hanno acquistato circa 3.500 console per rivenderle a cifre astronomiche sulle varie piattaforme di compravendita (potete approfondire ulteriormente questa notizia cliccando qui)

Ecco alcuni dati per poter fare un confronto tra le vendite al lancio nel Regno Unito di PlayStation 5 e quelle di altre console:

PlayStation 5 – 250.000 +

PlayStation 4 – 250.000

PSP – 185.000

PlayStation 3 – 165.000

Xbox Series X|S – 155.000

Xbox One – 150.000

Nintendo 3DS – 113.000

Nintendo Wii – 105.000

Nintendo DS – 85.000

Nintendo Switch – 80.000

Xbox 360 – 70.000

Nintendo Wii U – 40.000

PlayStation 5 ha letteralmente stregato l’utenza con il suo design alieno e la sua line-up degna di nota, composta anche da due grandi titoli come Demon’s Souls Remake di Bluepoint Games e Marvel’s Spider-Man Miles Morales di Insomniac. Ma la schiera di titoli non si riduce soltanto a queste due grandi produzioni : qualora aveste già acquistato la nuova console next-gen targata Sony, vi consigliamo perciò di visionare la nostra guida dedicata ai migliori titoli da giocare al lancio (cliccate qui per visionarla).

Siete riusciti ad acquistare o prenotare PS5, oppure siete in attesa di recuperarla non appena tornerà disponibile? Fatecelo sapere nei commenti!