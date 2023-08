I partecipanti al prestigioso torneo di giochi picchiaduro EVO 2023, hanno dovuto affrontare un problema abbastanza preoccupante riguardante le porte USB della console PS5, utilizzate per colllegare gamepad e arcade stick.

What the heck @PlayStation . My @horiusainc octa USB plug MELTED during my match at @EVO. Mine was not the only controller that melt down. This is just terrible. You need to do something about that lack of heat dissipation especially if you are going to use PS5s in tournaments pic.twitter.com/z9aYzZf46P — Eduardo Cuervo (eacuervo @ threads) (@cloudraven) August 5, 2023

I canali dei social media sono stati invasi da resoconti di alcuni connettori USB che diventavano bollenti e addirittura si fondevano al momento del collegamento alle console PS5 durante il torneo. La questione ha attirato l’attenzione dopo che l’attuale ingegnere AR di Google (e partecipante per la prima volta al torneo), Eduardo Cuervo, ha condiviso una foto su X (ex Twitter), che mostrava una spina USB sciolta da un accessorio per controller. Lo stesso Cuervo ha dichiarato “Il mio non è stato l’unico controller che si è sciolto. Questo è davvero terribile. Devono fare qualcosa riguardo a questa mancanza di dissipazione del calore, specialmente se si intendono utilizzare le PS5 nei tornei”.

Questa situazione ha suscitato discussioni sulle capacità di dissipazione del calore della popolare console da gioco, in particolare in condizioni di uso intensivo. L’esperienza di Cuervo è stata tutt’altro che isolata, poiché diversi partecipanti hanno espresso lamentele simili. In un caso, un utente Reddit ha raccontato come un ricevitore USB della PS5 si sia sganciato dalla console quando il loro avversario ha rimosso il cavo del controller durante una partita. Questo incidente ha causato il danneggiamento dell’accessorio, impedendo all’utente di reinserirlo nella console.

Le speculazioni sulla causa principale del problema di surriscaldamento variano. Mentre alcuni hanno attribuito il problema alla prossimità di più console che generano calore, altri hanno suggerito che i convertitori USB non supportati, utilizzati per collegare controller non compatibili, potrebbero aver contribuito al danneggiamento. L’ambiente unico delle competizioni, compreso lo scambio rapido di console e accessori, ha probabilmente aggravato la situazione.

È importante notare che l’evento Evo 2023, acquisito da Sony nel 2021, avrebbe preso precauzioni durante le fasi finali del torneo. Gli organizzatori hanno sostituito le unità PS5 tra le partite per mitigare le preoccupazioni potenziali per il surriscaldamento.

Alcuni partecipanti hanno fatto notare in risposta a questi sviluppi che non tutte le porte USB sono create uguali in termini di qualità. Hanno inoltre evidenziato l’uso potenziale di convertitori come il Wingman per i controller che non hanno compatibilità nativa con la PS5, un fattore che potrebbe aver ulteriormente sollecitato le porte USB della console.

Attualmente, né PlayStation né Evo 2023 hanno rilasciato commenti ufficiali sulla situazione, lasciando la community in attesa di una risposta ufficiale.