PS5: data di uscita e prezzo al centro di nuovi leak

Durante queste ultime settimane Sony è stato sulla bocca di tutti. Come ben saprete (ormai da mesi) il colosso giapponese si sta preparando a una nuova generazione di console. PlayStation 5 è ormai realtà concreta, pur non sapendo effettivamente niente di dettagliato su questa nuova macchina. Gli ultimi mesi sono stati decisamente ricchi di rumor e leak e queste prime settimane del nuovo anno non sarebbero sicuramente da sottovalutare. Infatti nella giornata di oggi sono comparse in rete altri possibili dettagli riguardanti la futura PS5.

I leak in questione sono nati sul 4Chan e poi diffusi su forum come ResetERA. Stando a questi curiosi rumor Sony sarebbe intenzionata a presentare la PS5 durante un evento dedicato che si svolgerà il prossimo 5 Febbraio. Durante l’evento vedremmo la forma della console, scopriremo le sue prestazioni tecniche (stando sempre ai rumor la console avrà una potenza di circa 10TFLOPS) e inoltre conosceremo anche il prezzo finale che sarà pari a 449€.

Viene riportato il fatto che Sony andrà a concentrarsi su diversi aspetti della console come per esempio la velocità del nuovo SSD, le installazioni modulari ed infine il supporto Cloud. La console arriverà in tutti i paesi in un’unica versione liscia, senza giochi o accessori extra. Inoltre, altri rumor hanno svelato anche i possibili giochi PS5, come vi abbiamo riportato.

Nel momento nel quale vi stiamo riportando questa notizia Sony non ha commentato in alcun modo questi particolari rumor. Non sappiamo se effettivamente c’è qualche fondo di verità dietro questi bisbigli, tuttavia la cosa che consigliamo sempre è di prendere tutto con le dovute pinze (almeno finché non ci saranno conferme ufficiali). Ci tocca quindi aspettare e vedere come andrà ad evolversi la situazione riguardante la futura PS5.