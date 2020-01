PS5: un nuovo leak svela l’interfaccia utente del dev kit

Come ben saprete ormai la prossima generazione di console è praticamente dietro l’angolo. Sappiamo già che durante questo 2020 sia Sony che Microsoft rilasceranno le loro future macchine da gioco. La curiosità dei vari giocatori giorno dopo giorno continua a crescere. Infatti tutti noi non vediamo l’ora di scoprire qualche novità più concreta sulle console che andranno ad accompagnarci nella futura generazione. Se su Xbox Series X bene o male qualcosa ci è dato sapere (per esempio la forma), su PS5 purtroppo non abbiamo dettagli concreti oltre a quelli nati attraverso i rumor.

Infatti in queste ultime settimane la futura macchina da gioco di Sony è stata sulla bocca di tutti. Svariati leak sono nati in rete presentando sia la (possibile) forma della console sia la sua potenza effettiva. Durante le scorse ore siamo venuti a conoscenza dell’ennesimo bisbiglio mediatico, che questa volta va a mostrare una cosa molto particolare dedicata alla futura PS5 (o più preciso del suo dev kit).

Attraverso una foto postata sul noto sito Reddit abbiamo scoperto la possibile interfaccia utente della PS5. L’utente in questione che ha postato l’immagine “incriminata” ha spiegato che la foto mostra l’UI del tanto chiacchierato dev kit della console Sony. L’autore ha giustificato la veridicità dell’immagine affermando di lavorare per un grande studio di sviluppo (senza rivelare il nome di quest’ultimo). La foto in questione mostra relativamente poco ma fa vedere un menu Debug e qualche opzione tipica dei dev kit.

Ovviamente il post in questione ha sollevato fin da subito dubbi e perplessità tra i vari utenti Reddit. Molti di loro affermano che il tutto sia un fake ben fatto mentre altri considerano l’immagine veritiera. Sicuramente la verità sta da qualche parte in mezzo. Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere queste notizie con le dovute pinze ed aspettare conferme effettive dai diretti interessati. Probabilmente tra qualche settimana scopriremo tutto riguardo la nuova PS5!