Colpo di scena: nella notte italiana, dal forum di IconEra, sono emerse le prime informazioni e il primissimo video di gameplay di una nuova esclusiva PS5. Si tratta di un progetto del quale diversi leaker avevano già parlato in passato, ma che per la prima volta si mostra, chiaramente con del materiale non ufficiale.

Il gioco, attualmente ancora senza nome, è in produzione presso XDEV. Si tratta di un team di sviluppo first party di Sony, nato dalla chiusura di Liverpool Studio. Al momento la software house non ha nessuna produzione all’attivo, ma ha aiutato altri studi di sviluppo PlayStation nello sviluppo di altre esclusive come Returnal e Sackboy: A Big Adventure. Il materiale a cui sta lavorando il team è dunque la sua prima opera originale, che sarà sviluppata in collaborazione con un altro studio.

L’esclusiva PS5, di fatto, è ancora senza nome. Secondo le prime informazioni il gioco è una sorta di RPG Sci-Fi ed è sviluppato con l’Unreal Engine 5. Il primo video di gameplay proviene da una early build, quindi da una versione del gioco ancora priva e spoglia di qualsiasi elemento. Si tratta di materiale che dovrebbe essere destinato solamente a utilizzo interno. Al momento in cui scriviamo, il filmato è disponibile esclusivamente a questo indirizzo, ma non possiamo garantire che Sony non intervenga nel corso delle prossime ore per una rimozione.

Al momento le informazioni in nostro possesso finiscono qui. Difficile capire se il gioco vedrà effettivamente la luce oppure no, ma la presenza di una build giocabile, seppur spoglia e priva di qualsiasi elemento ci fa ben sperare quanto meno per un reveal nel corso dei prossimi mesi. Chiaramente le nostre sono solamente ipotesi e vi invitiamo a prenderle con le pinze. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.