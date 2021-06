PS5: l’evento PSX, dopo quattro anni di assenza, potrebbe tornare presto

Sony Interactive Entertainment ha depositato una nuova documentazione nella directory dell’agenzia federale US Patent and Trademark Office. Il nuovo marchio, registrato come PSX, potrebbe nascondere il ritorno di un evento molto apprezzato dai fan del colosso nipponico: stiamo parlando della PlayStation Experience, spesso abbreviata proprio in ‘PSX’. La conferenza, a cadenza annuale fin dal 2004, non si tiene dal 2017; ben quattro anni di assenza. Ma la documentazione del marchio parla chiaro; l’evento tornerà per appoggiare PS5?

Stando alla descrizione, il marchio serve per: “[…] organizzazione e conduzione di mostre e conferenze in materia di intrattenimento e videogiochi per scopi non aziendali e non commerciali; Organizzazione di spettacoli on-line riguardanti videogiochi e notizie; Servizi di intrattenimento, ovvero spettacoli dal vivo relativi a videogiochi e notizie; Conduzione di conferenze, riunioni ed eventi in rete per professionisti e consumatori; Servizi di intrattenimento sotto forma di fornitura di notizie e informazioni su eventi attuali tramite internet, siti web, podcast, webcast, webisodi, blog e video“.

I tempi, però, non saranno dei più brevi: la domanda, infatti, è stata depositata l’11 giugno ed approvata il 15 giugno, ma dovrà attendere tre mesi prima di essere assegnata ad un avvocato esaminatore. Nei mesi autunnali, quindi, dovremmo aspettarci una presentazione dedicata a PS5 coi fiocchi? Impossibile prevederlo, ma i fan sono in trepidante attesa di sapere cosa bolle nella pentola dell’azienda di Tokyo.

Pertanto, come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sui vostri titoli preferiti. Nel frattempo, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Monster Hunter Stories 2: cliccate qui per visualizzarla! Inoltre, abbiamo stilato una guida all’acquisto dedicata ai migliori giochi dell’E3 2021: potrete visionarla cliccando qui. Per chi invece volesse già un gioco da alternare ai tuffi al mare, date uno sguardo alla nostra guida sui migliori videogiochi da acquistare in estate.