PS5: Linkedin svela un nuovo gioco per la prossima console Sony?

Sappiamo ancora molto poco su PlayStation 5, ma ultimamente sono molti gli indizi che fanno intuire che gli studi di sviluppo hanno già cominciato a concentrare le proprie forze e attenzioni sulle console di prossima generazione. Microsoft ha già mostrato la propria Xbox Series X, mentre da quel che conosciamo al momento, Sony è intenzionata a parlare di PS5 non prima del 2020.

Il noto insider Daniel Ahmad, ha segnalato tramite il suo profilo Twitter che un annuncio apparso su Linkedin menziona un possibile nuovo videogioco per PlayStation 5. Il gioco in questione è Knives Out, il battle royal free-to-play del gigante cinese Tencent. Stando alle informazioni postate su Linkedin da parte di uno sviluppatore Knives Out sembrerebbe atteso sia per PS4 che per PS5.

Linkedin page shows that Knives Out, the battle royale game from NetEase, could also be coming to PS5 in addition to PS4. The game is currently out for smartphones (global) and Nintendo Switch (Japan) with a PS4 release planned soon. https://t.co/4Z9iGkJjHa — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 19, 2019

Knives Out era già stato confermato come in sviluppo per PS4 durante il Tokyo game Show del 2018 ma, a parte Godfall recentemente annunciato ai TGA, nessuno aveva ancora pubblicamente promosso i propri titoli come giochi in uscita per PS5; nonostante sia noto come il kit di sviluppo della console di nuova generazione sia già negli studi di molte software house.

Sicuramente più ci avvicineremo all’arrivo della Next-Gen e più altri titoli in sviluppo per PS5 e Xbox Series X verranno svelati, per il momento però non ci resta che aspettare qualche appuntamento ufficiale targato Sony. Pensate che oltre a Godfall e Knives Out spunterà qualche altro gioco per la next gen a breve? Diteci la vostra.