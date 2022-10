Sono passati parecchi mesi dall’ultimo appuntamento comunicativo targato PlayStation, e i fan del colosso nipponico iniziano a chiedersi quale potrebbe essere il futuro delle produzioni in arrivo su PS5. Sappiamo che solamente i PlayStation Studios sono al lavoro su una cinquantina di titoli, ma a oggi c’è un fitto alone di misero che aleggia su queste produzioni esclusive. In questi istanti, però, sono stati svelati alcuni primi importanti dettagli su uno di questi progetti, e sembra promettente.

A darci qualche dritta su una delle prossime produzioni targate PlayStation Studios è stata la redazione di GamesIndustry, la quale già in passato si è dimostrata più che affidabile riguardo a scoop sui prossimi giochi in arrivo. In questo caso recentissimo si è cominciato a delineare i dettagli di quello che sarebbe il nuovo videogioco sviluppato dai ragazzi di London Studio, team londinese che in passato ha dato vita alla saga di The Getaway e più recentemente a una serie di titoli per PSVR come PS VR Worlds e Blood & Truth.

Stando a quanto ha svelato la redazione di GamesIndustry, questo nuovo progetto è in sviluppo pensando unicamente all’ecosistema PS5, quindi è improbabile che si tratterà di un titolo cross-gen, e verrà mosso dal motore interno dello studio: il Soho Engine. Inoltre, i primi dettagli parlano del videogioco più ambizioso a cui London Studio abbia mai lavorato, alzando così l’asticella dell’attenzione molto in alto.

PlayStation's London Studio is working on an untitled online co-op combat game set in a fantasy London – most ambitious game by the studio to date

– built for PS5

– using the in-house Soho Enginehttps://t.co/AAOwUK6FTC pic.twitter.com/iUA7az8pbr — Nibel (@Nibellion) October 27, 2022

In tutto questo non si conosce ancora il nome del progetto, ma dalle prime indiscrezioni si parla di un gioco co-op dalla forte componente online ambientato in una Londra dai connotati fantasy. Ad accompagnare questi primi dettagli sul fantomatico nuovo gioco di London Studio c’è anche un artwork che ci permette di vedere una serie di diverse creature con poteri magici e un’ambientazione fantasy dai tratti urbani. Insomma, di carne sul fuoco sembra essercene parecchia e l’artwork ha un suo fascino. Non ci resta che attendere l’annuncio con conseguenti conferme su questo nuovo titolo per PS5.