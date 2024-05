PS5: calano le vendite, ma aumentano notevolmente gli utenti

Il rapporto evidenzia anche un aumento considerevole dei giocatori, con 118 milioni di utenti attivi su PlayStation Network, segnando un incremento di 10 milioni rispetto all'anno precedente. Nel solo ultimo trimestre, le vendite di software per PS4 e PS5 hanno raggiunto i 72,6 milioni di unità, superando i 68 milioni del trimestre corrispondente dell'anno fiscale precedente. In particolare, i giochi first party hanno contribuito con 12,3 milioni di unità vendute, in aumento rispetto ai 9,5 milioni del periodo precedente.

La trasformazione del mercato verso il digitale è evidente, con il 77% dei giochi venduti come copie digitali complete, registrando un incremento del 7% rispetto all'anno precedente. Questa crescita delle vendite di software può essere attribuita all'aumento della base di utenti PlayStation e al successo di titoli come Helldivers 2, popolari sia su console che su PC.

Di recente, Sony ha annunciato la nomina di due nuovi CEO per PlayStation, segnando un nuovo capitolo per l'azienda con l'obiettivo di ampliare ulteriormente il proprio settore dei videogiochi.