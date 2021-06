PS5: l’ultimo aggiornamento apporta una modifica alla vostra libreria di giochi

Con l’arrivo di PS5 lo scorso dicembre abbiamo visto come Sony ci abbia lavorato costantemente e silenziosamente sopra con aggiornamenti e patch che hanno migliorato di tanto l’esperienza generale. L’ultimo in ordine ha apportato diverse modifiche sulla console dell’azienda nipponica. Tra queste una delle più importanti riguarda l’utilizzo del DualSense che ha permesso di migliorarne la stabilità generale.

L’ultima patch è stata rilasciata nella giornata di ieri portando il firmware di PS5 alla versione 21.01-03.20.00.04. Come riportato dalla nota testata giornalistica Pushsquare, questa ha apportato una modifica sostanziale alla libreria dei giochi con la quale, d’ora in avanti, sarà possibile avere come scelta standard gli ultimi titoli già installati.

Seppure si tratti di una modifica sulla carta abbastanza marginale, questa aiuta molto durante la ricerca dei giochi installati nella nostra libreria togliendo quella sensazione di frustrazione che veniva più volte sottolineata dall’utenza. Per vedere l’intera collezione sarà quindi necessario ricercarla manualmente attraverso l’impostazione apposita. Pushsquare non ha dichiarato nulla di nuovo a riguardo, è possibile che Sony abbia in mente altri aggiornamenti minori utili a migliorare l’esperienza generale in arrivo prossimamente.

PS5, purtroppo, risulta essere ancora una console introvabile. La pandemia da coronavirus ha compromesso le vendite generali rallentando di gran lunga la produzione. Rimane assolutamente plausibile che da oggi fino alla fine dell’anno possa in qualche modo aumentarla rispondendo alla grossa domanda che nell’ultimo periodo continua costantemente ad aumentare. Per ogni dettaglio o informazione riguardante la nuova console di casa Sony vi invitiamo, come di consueto, a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine ricordandovi infine che nonostante l’azienda nipponica non sia presente all’E3 2021 ciò non toglie che possa, a suo modo, farsi vedere mostrando alcune esclusive in anteprima e non solo.