PS5: mancano ancora molte informazioni sulla console, stando a Digital Foundry

Come annunciato ieri da Sony, qualche istante fa abbiamo ricevuto parecchi nuovi dettagli riguardo Playstation 5. Tramite un video chiamato Road to PS5, Mark Cerny è salito in cattedra e ha svelato le specifiche ufficiali della console di prossima generazione di Sony. Insieme all’architettura della piattaforma sono state svelate anche diversi aspetti come: l’SSD, il sistema di audio 3d e la retrocompatibilità.

Stando alla redazione di Digital Foundry però, Sony avrebbe ancora diverse informazioni che non ha voluto svelare durante la trasmissione andata in onda questo pomeriggio. A parlarne è stato Richard Leadbetter, Editor del sito tech, che ha dichiarato quanto segue: “C’è ancora altro da vedere su PS5. A differenza di Microsoft, Sony ha ancora diverse carte da mostrare. Dimostrare le capacità del Tempest Engine senza testarle è molto complesso per esempio.”

Sicuramente in questo momento conosciamo qualcosa in più sulla console next gen di Sony, come gran parte dell’architettura tecnica. È palese che sia ancora distante la presentazione del design, delle nuove funzioni e della line up di lancio di PlayStation 5, e molto probabilmente Sony si sta tenendo questi annunci per il prossimo periodo estivo del 2020.

Non ci resta quindi che aspettare un prossimo appuntamento comunicativo di Sony per scoprire cos’altro l’azienda giapponese nasconde nelle proprio cilindro. Al momento possiamo sicuramente ragionare su quelle che sono le specifiche tecniche raccontate da Mark Cerny durante la trasmissione andata in onda poco fa. Cosa ne pensate di queste ultime dichiarazioni di Digital Foundry?