PS5: Mark Cerny è un giocatore migliore di noi, svela i suoi trofei

Che cos’è una competizione? Se andassimo a leggere il significato letterario sarebbe “una gara e/o lotta fra persone che cercano di superarsi”. Ognuno di noi si ritrova a competere con qualcosa o qualcuno, tutto questo crea così tanta adrenalina che ci fa sentire in qualche modo più “completi”. Questa notizia non vuole essere assolutamente un insegnamento per vivere meglio, ma che nel campo videoludico le sfide sono nate praticamente con l’arrivo del famoso “High Score” dei primi cabinati nelle sale giochi. Con il passare del tempo abbiamo avuto delle evoluzioni arrivando ai famosi trofei o achievements che ci accompagneranno anche in futuro con l’arrivo di PS5 e Xbox Series X.

I trofei hanno portato il livello di sfida nostra e dei nostri competitori appunto ad un livello inimmaginabile. Collezionando tutti i cosiddetti avremo diritto a vincere il “super trofeo platino” che testimonia quanto siamo stati bravi in quel determinato gioco. Ogni titolo ha sfide più o meno fattibili, sfide che ci faranno pensare se sia possibile continuare ed eventualmente “platinare” quel gioco. Chi di voi ha deciso di mollare e di non collezionare tutti i trofei di un determinato videogioco? Immaginiamo molti. Questo però non è il caso di Mark Cerny capo progettista di PS5 e PS4, il quale ha deciso di interrompere la sua routine quotidiana di informazioni sulla prossima console in uscita il 19 novembre postando un messaggio a notte fonda rivelando di aver platinato Cuphead, capolavoro sviluppato dai ragazzi di Studio MDHR uscito recentemente anche sulla console di casa Sony.

WOW, what an adrenaline rush! Thank you Chad Jared Maja @StudioMDHR for letting me finish out my PS4 journey in style. Thankfully I've got two weeks to recover my strength before #PS5 hits! pic.twitter.com/XMGwkojs5W — Mark Cerny (@cerny) October 26, 2020

Secondo le stesse statistiche di Sony infatti solo l’1,6% è riuscito a platinare il gioco di Studio MDHR mentre solo lo 0,1% quello di Invisibile Inc., gioco strategico a turni sviluppato e pubblicato dallo studio canadese Klei Entertainment. Cerny è attualmente al livello 261 con ben 29 platini sbloccati. Recentemente è riuscito anche a sbloccare il trofeo finale di Ghost of Tsushima e The Last of Us 2. Insomma, il capo progettista di PS5 è davvero un videogiocatore accanito.

E voi quanti platini siete riusciti a sbloccare? Avete fatto meglio di Cerny? Raccontatecelo nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti PS5.