PS5, Mark Cerny mostra come è stata costruita

Che PS5 sia una console incredibile, da un punto di vista tecnico, non c’è alcun dubbio. Tuttavia, vi siete chiesti quali sono stati i processi creativi e le domande che Sony si è posta per realizzare la piattaforma di nuova generazione? A rispondere a queste domande è nientemeno che Mark Cerny stesso, Lead System Architect di PlayStation 5, che ha partecipato a una video intervista su WIRED dove spiega come è nata la console di Sony.

Il video, che trovate di seguito, illustra tutte le componenti interne di PS5 e spiega sia come funziona e sia come la compagnia è arrivata a decidere quali elementi utilizzare. Cerny spiega che alla base di tutto c’è una fase di brainstorming, dove il team di Sony si pone domande su cosa vogliono i giocatori e, soprattutto, di cosa hanno bisogno gli sviluppatori. Le software house, infatti, chiedono costantemente novità hardware, cercando sempre nuove funzioni, procedimenti inediti, più velocità e più potenza.

Mark Cerny racconta quindi l’importanza dell’SSD rispetto agli HDD, spiegando che la possibilità di effettuare caricamenti più veloci offre agli sviluppatori la possibilità di creare scenari di gioco sempre più grandi, dettagliati e che non necessitano di essere realizzati tenendo a mente limitazioni di alcun tipo. Viene ribadito anche che grazie all’integrated I/O è ora possibile comprimere in modo più efficiente le risorse, cosa che ha comportato anche una diminuzione dei file di gioco, talvolta anche della metà rispetto alle stesse versioni dei giochi su PS4.

Cerny ribadisce poi l’importanza della CPU, della GPU e dell’introduzione del ray tracing nel medium. Menzione speciale viene fatta all’esperienza utente, spiegando che sia l’audio 3D che le novità del DualSense sono essenziali per portare la fruizione dei giochi su un livello completamente nuovo. Nello specifico, Cerny spiega che il DualSense è ottimo per offrire agli sviluppatori modi inediti per dare ai giocatori sensazioni inedite e specifiche per le loro produzioni: in Marvel’s Spider-Man Miles Morales possiamo sentire la tensione della ragnatela, mentre quando un’arma si blocca in Deathloop possiamo sentire un blocco sul grilletto adattivo.

Queste sono solo alcune delle informazioni date da Mark Cerny all’interno del video, che vi consigliamo di guardare. Nel complesso, capiamo sempre più quanto l’hardware di PS5 sia davvero incredibile rispetto quanto fatto in passato da Sony. Ricordiamo anche che sono ora partiti gli sconti del Black Friday sul PlayStation Store, un’occasione perfetta per scoprire tanti nuovi titoli e recuperare giochi che potrebbero esservi sfuggiti.