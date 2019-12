PS5: Marvel’s Spider-Man 2 arriverà “prima di quanto si pensi”

Marvel’s Spider-Man 2 non è stato in alcun modo annunciato da Sony Interactive Entertainment o da Insomniac Games ma è praticamente inevitabile. Il primo capitolo è uno dei più grandi successi di PlayStation 4 e un seguito su PS5 è dato da tutti come scontato. Ovviamente c’è una domanda alla quale non possiamo rispondere con la pura logica: quanto sarà rilasciato? Ora, spunta in rete un nuovo rumor proprio a questo riguardo.

Imran Khan di Kinda Funny ha affermato infatti di “sapere troppo [su Marvel’s Spider-Man 2], quindi non posso speculare troppo. Penso che Marvel’s Spider-Man 2 arriverà prima di quanto si pensi.” Khan ha inoltre menzionato il Natale 2021 come periodo di rilascio del gioco.

Natale 2021 significa tre anni dopo il rilascio del primo capitolo: un periodo di sviluppo tutto sommato breve per un gioco AAA, sopratutto dedicato a una nuova piattaforma. “Prima di quanto si pensi” è quindi un’affermazione sensata, visto che non sarebbe strano se il gioco richiedesse anche quattro anni. Fine 2021 è possibile, sopratutto se il grosso del team avesse iniziato i lavori subito dopo aver finito il primo capitolo, lasciando solo un piccolo gruppo al lavoro sui DLC.

Di certo Marvel’s Spider-Man 2 sarebbe un gioco di punta per PS5 e Sony vuole averlo nel proprio portfolio di esclusive il prima possibile. Altri grandi nomi sono Horizon Zero Dawn 2 e God of War 2 (anche se sospettiamo che possano entrambi avere un nome diverso). Khan non ha però rilasciato dichiarazioni su questi ultimi due.

In ogni caso, bisogna sottolineare che si tratta unicamente di rumor e non di informazioni ufficiali. Diteci, cosa ne pensate? Marvel’s Spider-Man 2 su PS5 vi convincerebbe all’acquisto della console oppure la comprerete al D1 indipendentemente dalla line up disponibile?