PS5 sarà la console con la migliore architettura hardware della storia?

Ormai è giunto alle orecchie di tutti: Sony ci ha dato ufficialmente appuntamento al 4 giugno 2020 per parlarci della PlayStation 5. A quanto pare, ci sarà offerto un gradito assaggio di quel che sarà il futuro dei videogiochi. Al momento, siamo a conoscenza di alcuni aspetti che caratterizzano più internamente, in senso stresso, la console di casa Sony. Ciò che non sappiamo, però, sono i dettagli più “esterni”, come l’estetica o il prezzo, per fare un esempio.

Inoltre, come ci ricorda Jeff Grubb di GamesBeat: “Come Xbox Series X, PS5 sarà dotata di una CPU Zen 2 e di una GPU Navi di AMD. PS5 avrà anche un SSD PCIe 4.0 superveloce e un’architettura di trasferimento dati degna da abbinare”. Ma per tornare di una dimensione più tangibile, ci basti pensare che “PS5 ha una potenza della GPU significativamente maggiore e sarà fatto un enorme balzo in avanti rispetto alla generazione attuale anche grazie alla capacità di calcolo della nuova CPU”, aggiunge Grubb. Non è finita qui. Sempre lui afferma che: “Sviluppatori e publisher continuano ad elogiare il design di PS5“, aggiungendo che alcuni hanno riferito a GamesBeat che “assisteremo alla migliore architettura hardware di qualsiasi console nella storia. Ragion per cui, sarà una gioia per loro lavorare e sviluppare giochi per questa piattaforma”.

Certamente, non siamo del tutto digiuni. È stato già presentato il DualSense, il gamepad che useremo su PS5, dotato di trigger motorizzati con resistenza variabile a seconda del contesto di gioco. Sappiamo che con le moderne tecnologie saremo addirittura in grado di “sentire” i giochi e presto daremo un primo sguardo ai titoli disponibili al lancio della console. Ma Sony ha ancora molto da condividere con noi nelle prossime settimane.

Chissà quando potremo associare un volto alle numerose riflessioni e dichiarazioni che riguardano PS5. Per quanto le reali intenzioni di Sony siano ancora un mistero per noi, la sabbia del tempo della nostra clessidra procede inarrestabile e considerando quanto abbiamo già aspettato, ci avviciniamo sempre di più ad avere una risposta alle nostre domande. Prima o poi Sony cesserà il suo silenzio.