PS5 Mini è realtà! Fan rimpicciolisce la console Sony

Sono passati ormai diversi mesi dal rilascio di PS5. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha rallentato la produzione e ancora oggi molti utenti si ritrovano tra le mani il nulla, in attesa di vedere qualche stock in vendita da parte dei maggiori rivenditori del settore. La “caratteristica” che è rimasta più impressa della macchina di casa Sony è stata sicuramente la sua dimensione, davvero imponente che potrebbe stonare in un classico salotto o in una camera da letto.

Nonostante lo stile minimale che si discosta dalle precedenti console, PS5 verrà sicuramente ricordata per la sua dimensione, cosa che ha fatto storcere il naso anche agli appassionati più incalliti. Uno Youtuber ha voluto sistemare il problema rimpicciolendola, il tutto testimoniato da un lungo video pubblicato sul proprio canale. DIY Perks ha mostrato il tutto con un filmato dalla durata di circa 12 minuti in cui ha smontato una PS5 lasciando intatto solo il nucleo interno. Successivamente ha ricostruito il funzionamento interno in modo che fosse “sottile come un laptop” sottolineando però che il dissipatore di calore richiesto è quello che occupa più spazio.

La nuova base della console è stata realizzata in vera fibra di carbonio, dopodiché ha deciso di sfruttare il legno per l’estetica rendendola decisamente più “retrò” . Il risultato finale è davvero impressionante, la forma cambia nettamente e lo spazio richiesto diminuisce drasticamente, cosa che testimonia il fatto che Sony probabilmente abbia osato fin troppo sulla grandezza.

Vi abbiamo lasciato qui sopra il video dimostrativo che vi consigliamo di vedere. Non è chiaro se Sony in futuro proporrà una PS5 più contenuta, rimane assolutamente plausibile visto il feedback non troppo positivo da parte dell’utenza. Fateci sapere cosa ne pensate di questo video e della grandezza complessiva della console giapponese, come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le curiosità in ambito videoludico.