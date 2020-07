PS5: Naughty Dog assume per il prossimo gioco

Sono passate solamente poche settimane dall’uscita dell’attesissimo The Last of Us 2, e già una gran parte dei giocatori si sta domandando che cosa farà dopo Naughty Dog. Ecco che in questo primo pomeriggio arriva un indizio su quello che sarà il futuro dello studio californiano di Sony. Che si tratterà di un sequel delle classiche IP del team o di un progetto totalmente nuovo una cosa è certa, il nuovo gioco di Naughty Dog uscirà su PS5 ed è già nei pensieri dei ragazzi di questo studio di sviluppo.

Come è stato fatto già notare da diverse redazioni d’oltreoceano, Naughty Dog ha recentemente pubblicato alcuni nuovi annunci di lavoro che suggeriscono che lo studio si trovi attualmente almeno nelle fasi iniziali dello sviluppo di un nuovo gioco in uscita su PS5. Uno dei tre annunci riguarda la posizione di un Tools Programmer e colui che verrà assunto dovrà lavorare con strumenti dedicati all’aspetto grafici next gen.

I rimanenti due annunci invece sono relativi ad un level designer, specificatamente improntato anche sulla costruzione e sulla lavorazione di tutto l’ambiente di gioco, e infine Naughty Dog cerca un animatore per le fasi di gameplay in combattimento ravvicinato. Tra i pochi dettagli che si celano dietro questi tre annunci lavorativi, scopriamo che si tratta di un gioco dalla forte componente single player; ormai marchio di fabbrica non solo di Naughty Dog ma anche della maggior parte delle esclusive Sony.

Al momento ci sembra ancora molto acerbo provare ad intuire che cosa farà il team californiano dopo The Last of Us Parte 2, soprattutto perchè gli indizi attualmente sono ancora troppo poveri e troppo pochi. Di certo, il nuovo gioco dei cagnacci lo vedremo in esclusiva su PS5. A cosa vi piacerebbe veder lavorare in futuro i ragazzi di Naughty Dog? Un sequel delle loro IP o un qualcosa di completamente nuovo e diverso?