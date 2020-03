PS5, il co-director di The Last of Us 2 commenta il SSD: “Il più grande salto di qualità della mia carriera”

Dopo la presentazione di Mark Cerny. PS5 da un lato ha avuto un certo numero di critiche da parte del pubblico , ma dall’altro sembra avere invece aumentato di gran lunga gli attestati di stima da parte della comunità degli sviluppatori. In molti nelle ultime ore si sono espressi a favore delle scelte in termini di design dell’hardware della console e in particolare sulle possibilità offerte dal SSD e dalla velocità di scambio dei dati.

Dopo la presentazione è intervenuto anche Kurt Margenau di Naughty Dog e co-game director di The Last of Us Part II. Lo sviluppatore su Twitter ha commentato: «Sono ancora sorpreso per le specifiche del SSD di #PS5. Davvero, penso che le persone non riescono a immaginare che salto di qualità si potrà fare nel game design, sopratutto con gli studi first party che non sono vincolati a sviluppare titoli al minimo comune denominatore. Di gran lunga il più importante salto di qualità della mia carriera. Non vedo l’ora». Certo, Naughty Dog è sempre uno studio first-party di Sony ma apprezzamenti sul SSD di PS5 sono arrivati anche da “insospettabili”.

Tralasciando qualsiasi spirito di parte (PS5 monta processori AMD), l’ingegnere grafico di Intel Dietmar Suoch, esperto nelle criticità di bottleneck e nell’0ttimizzazione di CPU e GPU, ha spezzato una lancia in favore di Sony: «Sembra che Sony abbia compiuto delle scelte molto intelligenti e ragionevoli sull’architettura di PS5. I miglioramenti sul fronte del SSD sono impressionanti e attesi da tempo. I miglioramenti su CPU e GPU sono importanti ma prevedibili. Quello che non vedo l’ora di vedere è ciò che sarà possibile fare con il nuovo motore audio!». Il messaggio ha ottenuto apprezzamenti da sviluppatori di Guerilla, Electronic Arts, Monolith Productions e Ubisoft.

Insomma, probabilmente Sony dovrà fare qualcosa in più nei prossimi mesi per far capire al pubblico quali saranno i reali vantaggi del proprio SSD personalizzato, considerato anche che sulla carta le specifiche tecniche delle altre componenti sono un po’ inferiori a Xbox Series X. L’unico modo però sarà quello di presentare i risultati, ovvero i giochi, per dare un’idea più chiara anche a chi giustamente non ha un background tecnico, delle reali potenzialità della PS5.