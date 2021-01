PS5: Naughty Dog è al lavoro su un nuovo gioco? Più di un indizio

Tra i giochi più di successo dello scorso anno, sicuramente ci possiamo inserire The Last of Us Parte 2. Il tanto discusso quanto amato sequel dell’epopea post apocalittica di Naughty Dog è stato uno degli ultimi pesi massimi ad uscire su PlayStation 4, e ora i fan dello studio americano si chiedono che cosa verrà dopo The Last of Us 2. Il prossimo gioco di Naughty Dog uscirà sicuramente su PS5, e a quanto pare sembra che sia già in sviluppo, ma di cosa si tratta?

Per rispondere a questa domanda è ancora troppo presto, ma cercando in rete è già possibile imbattersi in più di qualche indizio sul prossimo lavoro Naughty Dog. Stando ad un rapporto pubblicato da Twisted Voxel, all’interno dello studio californiano sono in atto tutta una serie di cambiamenti e promozioni che fanno pensare che stia cominciando ad accadere qualcosa di grosso all’interno dello studio di The Last of Us.

The Last of Us (2013)

Vinit Agarwal e Richard Cambier, entrambi ex-lead sesigner presso lo studio fino a poco tempo fa, sono stati promossi a co-game director lo scorso settembre. Lo stesso mese Settembre ci sono state anche altre promozioni interne allo studio, con Maksym Zhuravlov che è stato nominato principal animator, Michal Mach che è diventato lead animator e Max Dyckhoff che è stato nominato lead AI engineer.

Stando al report, tutte queste promozioni sono effettuate in concomitanza all’inizio dello sviluppo di un nuovo gioco per PS5 non ancora annunciato. Difficile dire al momento di cosa si tratterà nello specifico, ma riportando le parole di Druckman post rilascio di The Last of Us Parte 2, il prossimo gioco dello studio potrebbe essere o un sequel oppure una nuova IP. Cosa vi aspettate dal primo gioco di Naughty Dog per PS5? Diteci la vostra.