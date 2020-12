PS5: negli USA è il maggior successo di sempre per una console

A distanza di quasi un mese PS5 è un vero e proprio successo negli USA. Nonostante il lancio in tutto il mondo non è stato così ottimale, dovuto principalmente all’epidemia da COVID che non ha permesso all’azienda giapponese di disporre di unità sufficienti, è notizia di poche ore fa che negli Stati Uniti ha registrate il maggior successo di sempre per una console. A riferirlo è Mat Piscatella sul suo profilo ufficiale Twitter.

Le analisi dimostrano una spesa pari a 7 miliardi di dollari nel mese di novembre, il 35% in più rispetto ad un anno fa. Da inizio 2020 la spesa complessiva è stata di 44,5 miliardi di dollari in più rispetto ad inizio 2019, con un incremento del 22%. Questo ha registrato, in sostanza, un nuovo record negli USA. Novembre comunque è stato un mese davvero proficuo negli Stati Uniti con Nintendo Switch come console più venduta in assoluto.

US NPD HW – Consumers spent a November record $1.4 billion on new video game hardware, an increase of 58% versus YA. Growth was driven by the launches of the PlayStation 5 and Xbox Series. Year-to-date hardware spending reached $4.0 billion, 34% higher than a year ago. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) December 11, 2020

Per quanto riguarda Xbox Series X è stato invece peggiore del lancio di Xbox One, ma bisogna comunque ricordare che il COVID, purtroppo, non ha certo aiutato l’azienda americana. Ovviamente l’incremento c’è stato grazie soprattutto al lancio della next gen con vendite davvero impressionanti. La domanda ovviamente sorge spontanea, chissà quanto avrebbe venduto PS5 se non ci fosse stata la pandemia? Ovviamente, in questo caso, possiamo solo speculare, ma con numeri di questo calibro siamo certi che avrebbe ottenuto qualche altro primato. Il record precedente comunque, era detenuto da PS4, raggiunto a novembre di sette anni fa.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete acquistato PS5? Oppure state aspettando ulteriori informazioni su nuove unità? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti i prossimi titoli in uscita per le console next gen e non.