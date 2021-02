PS5: negozio giapponese prende misure contro bagarini e assembramenti

Le scorte limiate di PlayStation 5 hanno creato una vera e propria corsa all’oro per ottenere una nuova e fiammante console Sony in questi mesi. Con PS5 che resta praticamente introvabile ovunque, i pochi negozi che ottengono poche nuove scorte da vendere sono spesso presi di mira dagli appassionati, e non solo. Per contrastare in modo efficiente gli assembramenti e i bagarini, un negozio giapponese ha scelto di prendere diverse misure.

Parliamo di Yodobashi Camera, uno dei più famosi negozi di elettronica che risiede a Tokyo, nel distretto di Akihabara per l’esattezza. Di recente, dopo che il negozio fu preso d’assalto da una marea di clienti volenterosi di acquistare una PS5, solo la polizia era riuscita a districare l’assembramento che si era venuto a creare. Oltre a ciò, a quanto pare, tra la folla erano presenti anche diversi bagarini intenti a rivendere la console altrove a prezzo maggiorato.

La soluzione proposta da Yodobashi Camera è stata molto semplice e soprattutto tempestiva: ora, per poter portarsi a casa una PS5, i clienti dovranno possedere una carta di credito Visa, ma non è tutto. Per gli appassionati giapponesi sarà anche necessario utilizzare i punti gold, accumulabili all’interno del negozio, così da poter tenere traccia delle operazioni che il cliente ha fatto all’interno del punto vendita.

Per tutti coloro che hanno già acquistato una PS5 non sarà possibile mettersi in lista per acquistarne una nuova da Yodobashi, e nemmeno per tutti quei clienti che sono stati segnalati per aver arrecato danno ad altri clienti in passato. Un tipo di organizzazione che permetterà una vendita delle nuove scorte di PS5 in modo decisamente più fluido e senza problemi del caso. Questa è la situazione in Giappone, ma per quanto riguarda noi europei sembra che ci sarà da aspettare ancora un bel pò prima di vedere nuove scorte di PlayStation 5.