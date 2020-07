PS5: versione nera e rossa trapela online, le immagini

È da tempo che conosciamo il design di PS5, la console di prossima generazione di Sony Interactive Entertainment. La macchina da gioco ha un aspetto futuristico, che ha diviso i giocatori di tutto il mondo. Ovviamente la forma è ormai definita e non può facilmente cambiare, almeno fino a quando non uscirà un nuovo modello “light” o, addirittura, una “PS5 Pro”. Gli unici elementi facilmente modificabili sono i colori che, nella versione mostrata ad oggi, optano per un mix bianco e nero, con luci led blu, in continuità con quelle di PS4. I fan hanno più volte chiesto a Sony di abbandonare il bianco per una console completamente nera e, ora, spunta in rete una nuova immagine che suggerisce proprio l’esistenza di qualcosa di simile.

Come potete vedere poco sotto, è trapelata in rete una fotografia di un pamphlet di Sony che mostra, tra i vari prodotti, anche una PS5 nera, con led rossi. È possibile vedere anche un DualSense, il controller di PS5, con lo stesso schema di colori. L’immagine è stata condivisa su Reddit da un utente non verificato che ha solo affermato che è tutto legittimo e proviene direttamente da Sony: ovviamente la sua parola non ha grande valore, senza prove aggiuntive.

Sony Interactive Entertainment per certo produrrà varianti della PS5 base, sopratutto tramite edizioni speciali legate a giochi di alto calibro. Alcuni utenti hanno proposto l’idea che si tratti della versione speciale di Marvel’s Spider-Man Miles Morale: il costume del ragazzo, infatti, si basa sopratutto sul rosso e sul nero, ma questa immagine non mostra alcun tipo di logo che possa far pensare all’Uomo-Ragno. Un’altra possibilità è che Sony abbia già previsto il rilascio a breve termine di una variante cromatica: la parte strana, però, sono i led; il blu è un elemento distintivo di PlayStation, oramai, e pare molto strano che la società voglia optare per una versione con led rossi.

Anche ammesso che l’immagine sia vera (ma i dubbi permangono), è possibile che chi ha creato quel pamphlet abbia semplicemente modificato i colori per adeguarsi agli altri prodotti e allo sfondo rosso. Purtroppo non possiamo saperlo con certezza: si tratta comunque di una scoperta curiosa.

Diteci, però, voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe una versione di questo tipo?