PS5: ammirate la next-gen nel primo stand giapponese, le foto

Manca sempre meno al debutto della next gen, dopo che per tutto il 2020 sia Sony che Microsoft hanno disseminato varie informazioni sulle proprie nuove console PS5 e Xbox Series X|S. Ora che anche data di lancio e prezzi delle due piattaforme sono stati finalmente svelati, agli appassionati non resta altro che cominciare con il countdown dei giorni che mancano al lancio delle due console.

Se per l’accoppiata targata Microsoft manca ormai meno di un mese, per noi europei c’è ancora da attendere qualche settimana in più per mettere le mani su PS5. In Giappone però la situazione inizia già a scaldarsi, con molteplici negozi che hanno già allestito stand e postazioni tutti dedicati proprio alla nuova console Sony. A segnalarci la cose sono molteplici foto apparse online in queste ore, che ci mostrano tra le altre cose anche alcune delle cover dei giochi di lancio di PlayStation 5.

Come si può vedere dall’immagine poco sopra, al momento le custodie dei giochi sono solamente dei meri segnaposto. Nonostante questo si possono notare alcuni dei titoli che andranno ad accompagnare l’uscita di PS5 in terra nipponica. Nella selezione software proposta da questo negozio troviamo le esclusive Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Demon’s Souls, Destruction all Star e Sackboy Adventure insieme ad altri titoli sparsi quali Godfall, Call of Duty Black Ops Cold War, Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising.

Sembra quindi che in Giappone siano pronti e preparati al lancio di PS5, che come vi ricordiamo, da noi avverrà il prossimo 19 novembre. Cosa ne pensate di questa disposizione preventiva per il lancio di PlayStation 5 in Giappone? Entro quanto pensate che si possa vedere un allestimento del genere anche nei negozi della nostra penisola?