PS5 non sarà retrocompabile al lancio? Arriva un leak del sito ufficiale

Ieri sera abbiamo avuto modo di vedere in azione, in una lunga sequenza inedita, The Last of Us Part II, il nuovo gioco di Naughty Dog per PS4. Insieme a Ghost of Tsushima, l’opera del team californiano sarà il canto del cigno della console Sony. Fortunatamente, dopo pochi mesi ci sarà ad accoglierci PS5. La macchina da gioco di nuova generazione è però in questo momento ancora un mistero. I rumor (molto credibili) puntano al 3 giugno come data di presentazione. Cosa potremo scoprire? Data? Prezzo? Maggiore chiarezza sulla retrocompatibilità?

Proprio quest’ultimo elemento è attualmente al centro di un “leak” partito dal sito ufficiale di PS5. Pare che, in una prima versione, il portale riportasse le seguenti parole, che vi proponiamo in traduzione: “Gioco a un catalogo di titoli PS4 supportati tramite un update di sistema”. Attualmente, come potete vedere dal tweet qui sotto, questa frase è stata rimossa.

Removed from PS5 product page: System update required for PS4 back-compat 👀 This seems to indicate back-compat may not be ready in time for launch 🤔 Originalhttps://t.co/RXLBCqY5Iy Updatedhttps://t.co/PeO0KMFi5G pic.twitter.com/9Bk4kIo0jx — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) May 28, 2020

Tali parole fanno indubbiamente pensare che la retrocompatibilità di PS5 non sarà pronta per il D1, ma sarà aggiunta successivamente tramite un aggiornamento del firmware della console. Ovviamente sarebbe molto spiacevole per tutta una serie di giocatori che vogliono rivendere la propria PS4 durante il passaggio a PS5. Inoltre, il fatto che tale scritta sia stata rimossa fa sorgere ulteriori dubbi.

Prima di tutto, è possibile che si sia trattato di un errore: ovvero, Sony ha inserito un’informazione scorretta oppure si è resa conto che potrebbe essere interpretata nel modo scorretto. Dopotutto, non vi è scritto che la retrocompatibilità non sarà disponibile sin dal D1. Un’altra possibilità è che Sony non voglia condividere troppo presto questa informazione, comprensibilmente. Magari i piani della società sono ancora in divenire e la funzione di retrocompatibilità ha subito dei ritardi a causa dell’attuale situazione sanitaria mondiale, che ha per certo rallentato i ritmi produttivi.

La verità è che non abbiamo un’informazione chiara sulla quale basarci e dobbiamo per forza di cose attendere una spiegazione ufficiale da parte di Sony. Speriamo che l’evento di presentazione sia vicino come raccontano i leaker.